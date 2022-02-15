Fenerbahçe'den Lucescu bombası! Löw'ü bekleyen herkes ters köşe olacak - Haberler
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Fenerbahçe'den Lucescu bombası! Löw'ü bekleyen herkes ters köşe olacak

Haberler.com - Spor
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Yeni sezon için teknik direktör arayışlarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe'de Joachim Löw'le henüz resmi anlaşmaya varılmaması üzerine Lucescu isminin gündeme gelmesi bomba etkisi yarattı. Löw, Jorge Jesus ve Cuca ile görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler bu hocalardan biriyle anlaşmaya varamazsa Rumen hoca için harekete geçecek.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası göreve geçici olarak teknik direktör İsmail Kartal getirilirken, yönetim yeni sezonda takımın başına getireceği için büyük bir çalışma yürütüyor. Löw'le olan görüşmelerde büyük bir yol kateden Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi.

ALİ KOÇ SON KARARINI VERMEDİ

Yeni Asır'ın haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un danışmanlarından birisi daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştıran ve şampiyonluklar yaşayan Rumen teknik adamı Koç'a önerdi. Ali Koç'un bu fikir hakkında düşüncesinin henüz net olmadığı belirtilirken önceliğinin A, B ve C planı olarak belirlediği isimler olduğu öğrenildi. Eğer bu 3'lüden sonuç çıkmazsa Lucescu'nun takımın başına geçmesi için görüşmeler yapılacak.

FENERBAHÇE GEÇEN SEZONUN GERİSİNDE

Öte yandan Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 25 haftada gösterdiği performansla geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı. Sarı-lacivertli ekip bu sezon ligde oynadığı 25 müsabakada 11 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik alıp 40 puanla 6. sırada yer alırken, geçtiğimiz sezon ise 25 haftalık periyotta 1 hafta BAY geçilirken 16 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı, 51 puanla 3. sırada konumlandı. 25 haftada 38 gol atan Kanarya kalesinde 30 gol gördü. Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda ise bu süreçte 47 gol atarken, 26 gol yedi.

Haberler.com - Spor

Mircea Lucescu, Joachim Löw, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Haberler

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Yorumlar (2)

burakk:

Böyle bir şey yaparsa Koç Başkanın gerçekten bu işi bilmediğine inanırım

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ÖMER ÇELİK:

Veselenoviçi getir Başkan öldü ama olsun FENERBAHÇE için mezardan bile kalkar.

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500
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