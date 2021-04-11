Fenerbahçe'den kiralanan Frey, Waasland formasıyla 15. golüne ulaştı

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen ve Belçika kulübü Waasland-Beveren'e kiralanan Micheal Frey, inanılmaz performansıyla kendine hayran bıraktı. İsviçreli golcü, takımının Kortrijk ile oynadığı maçta 3 gol atarak hat-trick yaptı. Frey bu sezon oynadığı 28 maçta 15 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Maç sonunda bir Waasland taraftarı sosyal medyada "Bu adamın heykelini dikin" paylaşımında bulundu.