Fenerbahçe'den kiralanan Frey, Waasland formasıyla 15. golüne ulaştı

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen ve Belçika kulübü Waasland-Beveren'e kiralanan Micheal Frey, inanılmaz performansıyla kendine hayran bıraktı. İsviçreli golcü, takımının Kortrijk ile oynadığı maçta 3 gol atarak hat-trick yaptı. Frey bu sezon oynadığı 28 maçta 15 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Maç sonunda bir Waasland taraftarı sosyal medyada "Bu adamın heykelini dikin" paylaşımında bulundu.
Fenerbahçe'de oynadığı dönemde eleştiri oklarının hedefi olan Micheal Frey, sezon başında Belçika Ligi ekiplerinden Waasland-Beveren'e kiralanmıştı. İsviçreli golcü burada gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi.
HAT-TRICK YAPTI
11 Nisan Pazar günü oynanan ve Kortrijk'in 4-3 kazandığı maçta takımının 3 golünün de altına imza atan Frey, mağlubiyete engel olamadı. Frey'in gollerinden biri 90+3'te gelse de Kortrijk, 90+6'da bulduğu golle galibiyete ulaştı.
BU SEZON 18 GOLE ETKİ ETTİ
Waasland-Beveren ile 28. maçına çıkan Frey, toplamda 15. golüne ulaştı. İsviçreli forvet, ayrıca 3 asist yaparak toplamda 18 gole etki etti. Fenerbahçe'nin bu sezon transfer ettiği forvetlerden Mbwana Samatta 28 maçta 6 gol, Mame Thiam 31 maçta 8 gol, Papiss Cisse ise 24 maçta 4 gol atabildi.
FENERBAHÇE'DE 23 MAÇ 5 GOL
Frey, Fenerbahçe kariyeri boyunca 23 maça çıkarken 5 gol atıp 1 asist yaptı. Fenerbahçe, Frey'i 2018 yazında Zürcih'ten 2.64 milyon euro bonservisle transfer etmişti.
"HEYKELİNİ DİKİN"
Frey'in performansı sonrası bir Beveren taraftarı, "Bu adamın heykelini dikin" paylaşımında bulundu.