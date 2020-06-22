HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız

Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Hasan Ali Kaldırım, Kasımpaşa yenilgisinin ardından çarpıcı sözler sarf etti. Hasan Ali Kaldırım, "Sürekli beni yazıyorsunuz. Bakalım seneye ne yazacaksınız" diyerek ayrılık imasında bulundu.

22.06.2020 08:01 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:35

Fenerbahçe'de Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası, sarı-lacivertlilerin sol beki Hasan Ali Kaldırım, Hürriyet Gazetesi muhabiri Süleyman Arat ile kısa bir diyalog yaşadı. Milli futbolcu, sarf ettiği sözlerle ayrılık imasında bulundu.

Süleyman Arat'ın Hasan Ali ile yaşadığı diyalog şu şekilde;

Maç sonrası Fenerbahçeli futbolcular maç sonrası üzgün bir şekilde soyunma odasına giderken, Hasan Ali Kaldırım, bana dönerek, "Yazın ağabey yazın, aynen devam edin" dedi. Doğrusu ne demek istediğini anlayamamıştım. Çünkü ben onun aleyhinde hiçbir şey yazmamıştım. Sinirli bir anda ağızdan çıkan bir söz müydü yoksa bilerek mi söylemişti, merak ediyordum. Stat çıkışında Hasan Ali'nin yanına gidip, "Ne demek istediğini anlayamadım" dedim. Aynen şu cevabı verdi:

"BAKALIM SENEYE NE YAZACAKSINIZ"

"Ağabey sürekli beni yazıyorsunuz. Ben, ben, ben. Bakalım seneye ne yazacaksınız! Yok imzalamıyormuşum, yok indirime gitmiyormuşum."

Hasan Ali Kaldırım, yayıncı kuruluşa yaptığı değerlendirmede de, "Buraya zorunluktan geldim, söyleyecek çok şeyim de yok. Üzgünüz. Taraftarı geçen sene üzdük, bu sene de üzmeye devam ediyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz, umarım bir an önce toparlanırız" dedi.

TRİBÜNDE KAHROLDULAR

Cezalı olan Emre Belözoğlu, maçı tribünden seyrederken zaman zaman bir deftere notlar aldı. Antrenör Volkan Demirel de sık sık takımına talimatlar verdi. İkili, maç sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (4)
BOLAHENK: FB nin yıldız ismi ayrılık sinyali verdi derken.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
NİRVANA: Gs nin de Fb nin de cezasını Allah verir diye ümit ediyorum . Türk futbolunu kirleten iki kulüp . Türk Futbolundaki kanser hücresinin iki yarısı bu iki sarı renkli kulüp .
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
GÜRKAN: BUNU TS OLARAKMI BJK OLARAKMI SÖYLÜYORSUN TARAFSIZ OLLL
Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Eskortluk yapan model, tek gecelik ilişki yaşadığı futbolcudan bebek dünyaya getirdi Spor
Eskortluk yapan model, tek gecelik ilişki yaşadığı futbolcudan bebek dünyaya getirdi
Volkan Demirel, kötü performansları nedeniyle Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'nu azarladı Spor
Volkan Demirel, kötü performansları nedeniyle Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'nu azarladı
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu Spor
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım Spor
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal...
Ahmet Çakar'dan Alper Ulusoy'a sert eleştiri: Galatasaray'ın puanlarını gasp etti Spor
Ahmet Çakar'dan Alper Ulusoy'a sert eleştiri: Galatasaray'ın puanlarını gasp etti
Premier Lig'de Liverpool, Everton'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı Spor
Premier Lig'de Liverpool, Everton'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
Galatasaray - Gaziantep FK maçında Radamel Falcao sakatlandı
Galatasaray - Gaziantep FK maçında Radamel Falcao sakatlandı
Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı
Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı
Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor
Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor
Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti
Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray'a gideceği de konuşulan Arda Turan'ın Beşiktaş iddialarını yalanladı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray'a gideceği de konuşulan Arda Turan'ın Beşiktaş iddialarını yalanladı
Nijeryalı eski yıldız Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro'dan itiraf: Beşiktaş'a gitseydim askerlik yapacaktım
Nijeryalı eski yıldız Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro'dan itiraf: Beşiktaş'a gitseydim askerlik...
Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor
Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor
Volkan Demirel'den hakeme tepki, oyunculara direktif: Penaltı değil, itiraz edin
Volkan Demirel'den hakeme tepki, oyunculara direktif: Penaltı değil, itiraz edin
'En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum' diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar
"En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum" diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı.
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını...
90+4'teki VAR kararı, G.Saray-G.Antep maçına damga vurdu
90+4'teki VAR kararı, G.Saray-G.Antep maçına damga vurdu
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı
Doğru bilene tatil hediye ediyorum' diyen Rıdvan Dilmen, F.Bahçe'nin hocasının kim olduğunu sorarak yönetimi eleştirdi
Doğru bilene tatil hediye ediyorum" diyen Rıdvan Dilmen, F.Bahçe'nin hocasının kim olduğunu sorarak yönetimi...
Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi
Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi
Galatasaray'da Ahmet Çalık kırmızı kart gördü, Mariano sarı kart cezalısı oldu
Galatasaray'da Ahmet Çalık kırmızı kart gördü, Mariano sarı kart cezalısı oldu
Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu
Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu
Fenerbahçe'nin Mevlüt'le bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi
Fenerbahçe'nin Mevlüt'le bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
Muhammed Ali'nin oğlundan George Floyd eylemlerine tepki: Polis işini yapıyordu
Muhammed Ali'nin oğlundan George Floyd eylemlerine tepki: Polis işini yapıyordu
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Berat Albayrak Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Murat Boz Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Bülent Uygun Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Ateş Bursa Gaziantep
Şu an buradasınız: Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 13:45:30. #1.15#
title