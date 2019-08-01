Fenerbahçe'den Guduric'e teşekkür

Fenerbahçe, NBA takımlarından Memphis Grizzlies'a transfer olan Marko Guduric'e hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

1.08.2019 11:29
Fenerbahçe'den Guduric'e teşekkür

Fenerbahçe, NBA takımlarından Memphis Grizzlies'a transfer olan Marko Guduric'e hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Ailesi'ne 2017 yaz transfer döneminde katılan ve formamızı giydiği iki sezonda ekibimizin en değerli parçalarından biri haline gelen Marko Guduric, kariyerine NBA takımlarından Memphis Grizzlies'da devam edecektir. İki sezon boyunca formamıza en iyi şekilde hizmet eden Marko Guduric, bugünden itibaren Fenerbahçe ismini NBA'de temsil eden oyuncular arasına katılmıştır. Guduric'e, çubuklu formaya katkıları için teşekkür eder; kariyerinin yeni döneminde kendisine sonsuz başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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