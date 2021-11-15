Fenerbahçe'den giderken arkasına bile bakmamıştı! Ömer Faruk, Suttgart'ta daha kötüsünü yaşıyor - Haberler Spor
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Fenerbahçe'den giderken arkasına bile bakmamıştı! Ömer Faruk, Suttgart'ta daha kötüsünü yaşıyor

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Sarı-Lacivertliler'in tarihindeki en genç kaptanı olan Ömer Faruk, sözleşme tekliflerini geri çevirip Stuttgart'a imza atmıştı. Oynayamadığı için ayrılan Ömer, sezon başında katıldığı yeni takımında sadece 35 dakika şans bulabildi.

Fenerbahçe'nin tüm tekliflerini geri çevirerek Alman ekibi Stuttgart'a bedelsiz olarak giden Ömer Faruk Beyaz için bu sezon hüsran oldu. 29 Ağustos'a kadar oynama izni olmayan fakat sonrasındaki lig maçlarının sadece 2'sinde şans bulan Ömer, 35 dakika süre aldı.

Fenerbahçe'den giderken arkasına bile bakmamıştı! Ömer Faruk, Suttgart'ta formayı unuttu

6 MAÇTIR SÜRE ALAMIYOR

Sporx'in haberine göre; Ömer Faruk Beyaz, 1-1 berabere kaldıkları 12 Eylül'deki Eintracht Frankurt maçında 28 dakika ve 19 Eylül'de 3-1 kaybettikleri Leverkusen maçında ise 7 dakika süre aldı. Ömer Faruk Beyaz, Leverkusen maçı sonrası 4 maçta kadroya alınmadı. Son iki maçta ise kadroya alındı ancak oyuna giremedi.

Fenerbahçe'den giderken arkasına bile bakmamıştı! Ömer Faruk, Suttgart'ta formayı unuttu

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