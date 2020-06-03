Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Isla, Boca Juniors'a gidiyor Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Şilili yıldız Mauricio Isla'nın Arjantin'in dünyaca ünlü kulübü Boca Juniors'a imza atacağı iddia edildi.

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Mauricio Isla'nın yeni takımı belli oluyor. Sarı lacivertlilerin yeni kontrat teklifi sunmadığı Şilili yıldızın, Arjantin deviyle anlaşma sağladığı ve bunun kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin Şilili yıldızı Mauricio Isla, sarı lacivertlilerden ayrılmak için artık gün sayıyor.

Sezonun sona ermesiyle beraber kontratı sona erecek Isla'nın, yeni takımıyla müzakerelerde son aşamaya geldiği ve resmi imzayı atmasının an meselesi olduğu kaydedildi.

ADIM ADIM BOCA'YA

Todofichajes.com adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı habere göre Universidad de Chile ile müzakere etmesine karşın Isla'nın tercihi Boca Juniors oldu.

Öte yandan Isla'nın, Boca Juniors ile prensip anlaşmasına vardığı ve kısa süre içerisinde bu anlaşmanın resmiyete döküleceği ifade edildi.

(Kaynak: Fotomaç)