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Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'ye Hoffenheim talip oldu

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Max Kruse'ye, ülkesi takımlarından Hoffenheim talip oldu. Alman futbolcuya bonservis ödenmeyecek olması, Hoffenheim için transferi cezbedici kılan unsur olarak belirtildi.

06.07.2020 13:57 | Son Güncelleme: 06.07.2020 14:23

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden ve fesih sebebini ödenmemiş borçlar olarak gösteren Max Kruse için Almanya Bundesliga'dan talip çıktı.

Alman basınına göre; 32 yaşındaki hücum oyuncusu için Hoffenheim teklif yapmaya hazırlanıyor.

BONSERVİS OLMAMASI CEZBEDİYOR

Kadrosunda Kruse'nin pozisyonunda oynayabilen 5 oyuncu birden bulunduran Hoffenheim'ın, transfer döneminde gerçekleşecek olan ayrılıklar sonrasında Kruse'yi kadroya katmak istediği ifade edildi. Max Kruse için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek olması, Hoffenheim için bu transferi cezbedici kılan bir diğer unsur olarak belirtildi.

KRUSE'NİN HEDEFİ BUNDESLIGA

Fenerbahçe'den ayrılığı sonrasında yeni hedefini açıklayan hücum oyuncusu, "Kişisel olarak bir seçim yapacak olursam, Almanya içerisinde kalmayı tercih ederim. Kariyerimin bu aşamasından sonra alacağım maaş, para hiç önemli değil. Bundesliga'da oynayan her kulüp, bana yetecek olana maaşı verebilecek finansal imkanlara sahip." demişti.

Kruse, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 karşılaşmada 7 gol - 8 asistlik bir performans sergilemişti.

Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'ye Hoffenheim talip oldu
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