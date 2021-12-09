Fenerbahçe'den Avrupa Ligi'ne buruk veda! Temsilcimiz yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek
Avrupa Ligi D Grubu son maçında Fenerbahçe, sahasında Eintracht Frankfurt'la 1-1 berabere kaldı. Grup etabını 3. sırada tamamlayan temsilcimiz, Avrupa'da yoluna Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi defterini Eintracht Frankfurt maçıyla kapattı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanan maçta Alman ekibiyle 1-1 berabere kalarak, grubunda 3. oldu.
FENERBAHÇE, KONFERANS LİGİ'NDE MÜCADELE EDECEK
Karşılaşmada Eintracht Frankfurt'un golünü 29. dakikada Sow attı. Sarı-lacivertli takıma dengeyi getiren sayıyı ise 42. dakikada Berisha kaydetti. Avrupa Ligi'ne veda eden temsilcimiz, play-off turundan Konferans Ligi'ne katılacak.
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