Fenerbahçe'den 18 milyon euroluk tazminat davası açılan Kruse için dikkat çeken açıklama: Ortega da böyleydi Sözleşmesini tek taraflı feshederek ülkesi takımlarından Union Berlin ile anlaşan Max Kruse için Fenerbahçe'den açıklama geldi. Yönetici Alper Pirşen, Kruse'nin kendilerine açtığı davaya karşılık 18 milyon euroluk dava açtıklarını belirtirken, geçmişte Ortega'nın da benzer bir şekilde ayrılıp 11 milyon dolar tazminat ödediğini söyledi.

Fenerbahçe, Max Kruse için 18 milyon euro (3 Eylül 2020 kuruyla 158.3 milyon Türk Lirası) tazminat talep etti.

Bild'de yer alan habere göre; Max Kruse, bu talep sonrası, "Ben kariyerim boyunca sözleşmemi ihlal eden kişi olmadım. Fenerbahçe, sözleşmeye bağlı kalsaydı sözleşmemi iptal etmezdim." ifadelerini kullandı.

"KRUSE BİZİ, BİZ KRUSE'Yİ DAVA ETTİK"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen ise transfermarkt'a yaptığı açıklamada, "Max Kruse ile aramızdaki problemi artık FIFA çözecek. Biz kulübümüzün haklarını sonuna kadar savunacağız. Max Kruse, sözleşmeyi ihlal ederek gitti ve bize karşı FIFA'da 7.5 milyon euroluk dava açtı. Biz de FIFA'ya kendi argümanlarımızı sunarak karşı dava açtık. Biz de Max Kruse'yi suçladık." ifadelerini kullandı.

"ORTEGA DA BÖYLEYDİ, 11 MİLYON DOLAR ÖDEDİ"

Alper Pirşen, "Kulüp tarihimizde benzer bir konu oldu. Konu tam olarak aynı değil ama Ariel Ortega, Türkiye'de mutsuz olduğu için ülkesine geri dönmek istedi. Kulübümüzü, problemli bir şekilde bıraktı ve karşılığında 11 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum oldu." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

AÇILAN DAVA 18 MİLYON EUROLUK

Bild, Fenerbahçe'nin Max Kruse'ye 18 milyon euroluk bir tazminat davası açtığı bilgisini verdi.