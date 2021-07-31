SPOR Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı
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SPOR Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladıVefa Küçük: Tokyo'ya 22 sporcumuzu gönderdik, çoğu da başarılı sonuçlar aldı, almaya da devam ediyorMustafa AKIN ' Ali DANAŞ/ İSTANBUL,(DHA) ' Fenerbahçe Kulübü Temmuz ayı Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı

Vefa Küçük: Tokyo'ya 22 sporcumuzu gönderdik, çoğu da başarılı sonuçlar aldı, almaya da devam ediyor

Mustafa AKIN ' Ali DANAŞ/ İSTANBUL,(DHA) ' Fenerbahçe Kulübü Temmuz ayı Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK Başkanı Vefa Küçük ve üyeler katıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süredir online olarak gerçekleştirilen toplantı, bu sürenin ardından ilk kez yüz yüze yapıldı.

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, 'Bugünkü yönetim geçmişte yapılan haksızlıkların maddi ve manevi hesabını soracaktır. Başkan ve yöneticilerin ağzından çeşitli zamanlarda bunu duyduk. 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü olarak kutladık. Fenerbahçe yalnız Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde dernek ve şubeleriyle dünya kulübüdür. Tokyo'ya 22 sporcumuzu gönderdik, çoğu da başarılı sonuçlar aldı, almaya devam ediyor' dedi.

METE GAZOZ'A TEBRİK

Bu arada Vefa Küçük, konuşması sırasında 'Güzel bir haber geldi' diyerek, olimpiyatta altın madalya alan Mete Gazoz için, "Mete Gazoz okçulukta olimpiyat şampiyonu oldu, kendisini tebrik ediyorum" dedi. Bunun üzerine salonda bulunan üyeler de altın madalyalı sporcuyu alkışladı.

SPOR Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı
SPOR Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı
SPOR Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı
SPOR Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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