Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başladı
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başladı Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

- Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başladı

İSTANBUL - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saat 19.00'da Dereağzı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başlayan Fenerbahçe'de antrenman Volkan Demirel, Zeki Göle ve Fatih Yıldız eşliğinde gerçekleştirildi. Antrenmana milli takımda yer alan oyuncular katılmazken, Diego Perotti de çalışmalarda yer almadı. Sarı-lacivertliler yarın sabah geçeceği sağlık kontrolünün ardından, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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