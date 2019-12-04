: Fenerbahçe'de Victor Moses ilk yarıyı kapattı

04.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:25

Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'ye Victor Moses'tan kötü haber geldi.

Vedat Muriqi ve Max Kruse'nin sakatlıktan dönmesiyle rahat bir nefes alan Fenerbahçe'nin bugün gerçekleşen antrenmanında Victor Moses sakatlandı. Victor Moses'ın sezonun ilk yarısını kapattığı öğrenildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maçta forma giyen Nijeryalı hücum oyuncusu, 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

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