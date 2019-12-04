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Fenerbahçe'de Victor Moses ilk yarıyı kapattı

Fenerbahçe'ye Victor Moses'tan kötü haber geldi. Fenerbahçe'nin bugünkü idmanında sakatlanan Victor Moses, ligin ilk yarısını kapattı.

04.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:25
Fenerbahçe'de Victor Moses ilk yarıyı kapattı

Ziraat 'nda 'u 4-0 mağlup eden 'ye 'tan kötü geldi.

Vedat Muriqi ve Max Kruse'nin sakatlıktan dönmesiyle rahat bir nefes alan Fenerbahçe'nin bugün gerçekleşen antrenmanında Victor Moses sakatlandı. Victor Moses'ın sezonun ilk yarısını kapattığı öğrenildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maçta forma giyen Nijeryalı hücum oyuncusu, 1 gol atıp 1 de asist yaptı.


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: Fenerbahçe'de Victor Moses ilk yarıyı kapattı
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