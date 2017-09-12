Fenerbahçe'de Valbuena Krizi Çıktı: Yerini Kaybedip Tribünlere Oynuyor

Fenerbahçe taraftarının takımdaki en beğendiği isim olan Mathieu Valbuena'nın saha içi ve dışındaki tavırları yönetim ve takım arkadaşları tarafından tepkiye neden oldu. Sabah'tan Volkan Demir'in haberine göre özellikle Medipol Başakşehir mağlubiyeti sonrası tek başına tribünleri selamlayan ve alkışlayan Fransız yıldızın, bu hareketi, takım içinde 'Sadece kendisi mi savaşıyor!' tepkisine neden oldu. Ayrıca Fransız yıldıza yapılan "Çok top istiyor, topu fazla kullanıyor, yerini kaybedip tribünlere oynuyor" eleştirilerini de beraberinde getirdi.

KOCAMAN SAHA İÇİNDEKİ YÜKÜNÜ AZALTACAK

Teknik heyet oluşan bu rahatsızlık sonrası Valbuena ile bir görüşme yaparak, kaybedilen bir maç sonrasında tek başına tribünleri selamlamasının takım ruhuna zarar verebileceği mesajını iletti. Aykut Kocaman'ın yeni transferlerle birlikte takımın bir bütün halinde hareket etmesinin ardından, özellikle topun paylaşımı konusunda diğer oyunculara da sorumluluk yükleyeceği ve böylelikle Valbuena'nın saha içinde üzerindeki yükün azaltılacağı öğrenildi.