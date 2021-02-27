Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının kamp kadrosu açıklandı! Caner Erkin kadro dışı bırakıldı
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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının kamp kadrosu açıklandı! Caner Erkin kadro dışı bırakıldı

27.02.2021 16:28 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:04
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının kamp kadrosu açıklandı! Caner Erkin kadro dışı bırakıldı

Süper Lig'in 27. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda Sadık, Gustavo ve İrfan Can yer almazken, hiçbir sakatlığı bulunmayan Caner Erkin'in teknik direktör Erol Bulut'un tercihiyle kamp kadrosuna dahil edilmediği belirtildi.

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu açıklandı. Tedavileri süren Sadık Çiftpınar, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci'nin yanında Caner Erkin de kafile bulunmuyor.

CANER KARARINI EROL BULUT VERDİ

Son antrenmanda takımla çalışan ve herhangi bir sakatlığı bulunmayan Caner Erkin'in, teknik direktör Erol Bulut'un kararıyla kadroya alınmadı belirtildi.

Fenerbahçe'nin, Trabzonspor maçı kamp kadrosu şöyle:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Filip Novak, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Attila Szalai, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Dimitrios Pelkas, Mesut Özil, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının kamp kadrosu açıklandı! Caner Erkin kadro dışı bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
FETRHİ: bukut bu son şansın
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FETHİ: sen hala ayrılmadınmı defol git fenerde sana ekmek yok
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MURDER ONE: caner erkin mi yıldız?
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500
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