Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi feshedildi
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Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi feshedildi

01.02.2021 16:24 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:28
Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe Kulübü, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak fesih edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak fesih edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolga Ciğerci ile olan sözleşmemiz, karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir. Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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