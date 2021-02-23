Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu arasında fikir ayrılıkları yaşanıyor
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Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu arasında fikir ayrılıkları yaşanıyor

23.02.2021 09:16 | Son Güncelleme: 23.02.2021 09:45

Göztepe mağlubiyetiyle şampiyonluk yolunda ağır bir yara alan Fenerbahçe'de fikir ayrılıkları ortaya çıkmaya başladı. Emre Belözoğlu ve Erol Bulut arasında takımın oyun sistemine ilişkin farklı görüşler var. Taraftarın kendisinden istediği topa sahip olan oyun sistemini oynatmaya çalışan Erol Bulut başarısız oldu.

Fenerbahçe'de Göztepe yenilgisinin etkileri hissedilmeye devam ediyor. Lig yarışında önemli bir hasar alan sarı-lacivertlilerde iki farklı konu gündeme geldi. 10 günlük süre zarfında Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Teknik Direktör Erol Bulut'un farklı açıklamaları gözlerden kaçmadı. Topu rakibe bırakarak, defansif bir stil tercih eden Erol Bulut'un takımı, 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlikle liderliğe çıkmış, bir anda zirvede yeniden iddialı olmuştu.

TOPA SAHİP OLUNCA KAZANAMIYOR

Defansif oyuna gelen tepkiler sonrası stil değiştiren Erol Bulut, Mesut Özil'in de katılmasıyla daha çok topa sahip olan ve öne çıkmaya çalışan bir takım kurdu. Fakat sistem bekleneni vermedi. Şubat ayında 4 maçta 3 yenilgi geldi. Kupada Başakşehir'e 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, ligde de Galatasaray ile Göztepe'ye 1-0 yenildi. Göztepe mücadelesinde yüzde 67'ye yüzde 33'lük topa sahip olma üstünlüğü ile şut ve ortadaki baskınlık işe yaramadı.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu arasında fikir ayrılıkları yaşanıyor

EMRE BELÖZOĞLU: FENERBAHÇE ÖNDE OYNAR, ÖNDE BASAR

Taraftarın daha ofansif anlayışlı bir Fenerbahçe isteğine Emre Belözoğlu, 11 Şubat'ta, "Fenerbahçe önde oynar, önde basar, mevcut oyundan en başta hocamız rahatsız. Bu haftadan itibaren oyunsal anlamda camianın beklentisini karşılayacak şekilde ilerleyeceğine inanıyor ve takımımıza güveniyoruz" demişti. 21 Şubat'taki Göztepe maçı sonrası ise Erol Bulut, "Kazandığımız maçlarda eleştiri topa fazla sahip olamamamızdı ama görüyorsunuz topa ne kadar sahip olursanız olun maçı kaybediyorsunuz" yorumuyla dikkat çekti. Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe teknik ekibinin oyun sistemine dair nasıl kararlar alacağı merakla bekleniyor.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu arasında fikir ayrılıkları yaşanıyor
Haber Yorumları (3)
FB HASAN: Cimbom ekmegi yemiş emre b.oglu hemen defolup gitmelidir.
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ATASÖZÜ: Her yüksek yüzdeyi, galibiyet getirir sanma.
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ÜLKÜCÜ: Çünkü adamın kapasitesi yok
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