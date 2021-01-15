Fenerbahçe'de Szalai tamam
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Fenerbahçe'de Szalai tamam

15.01.2021 20:17 | Son Güncelleme: 15.01.2021 20:21
Fenerbahçe'de Szalai tamam

Apollon FC, Attila Szalai'nın transferi konusunda Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Apollon FC, Attila Szalai'nın transferi konusunda Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Kulüp, Macar savunmacının yarın Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden geçeceğini kaydetti.

Sarı lacivertli kulübün bir süredir ilgilendiği Macar oyuncu Attila Szalai'nin transferi sonuçlandı. Oyuncunun kulübü Apollon FC, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada oyuncunun transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kulüp ayrıca, oyuncunun yarın İstanbul'da Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden geçeceğini duyurdu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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