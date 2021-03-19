Fenerbahçe'de Sinan Gümüş takımla çalıştı
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Fenerbahçe'de Sinan Gümüş takımla çalıştı

19.03.2021 17:41 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:44
Fenerbahçe'de Sinan Gümüş takımla çalıştı

Gökhan Gönül ise ilk bölümde takımla, ikinci bölümdeyse takımdan ayrı idman yaptı - Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Gökhan Gönül ise ilk bölümde takımla, ikinci bölümdeyse takımdan ayrı idman yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 15.30'da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenman, çift kale maçla devam etti; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sinan Gümüş takımla çalışırken, Gökhan Gönül antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte, ikinci bölümdeyse takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. Sadık Çiftpınar ve Mesut Özil'in tedavisine devam edildi.Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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