Fenerbahçe'de Sinan Gümüş, idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı
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Fenerbahçe'de Sinan Gümüş, idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı

17.03.2021 15:24 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:02
Fenerbahçe'de Sinan Gümüş, idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş, idmanın ilk bölümünde takımla çalıştıFenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş, idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idman ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Dün itibariyle saha koşularına başlayan Sinan Gümüş bugünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, ikinci bölümdeyse takımdan ayrı özel program uyguladı. Sadık Çiftpınar, Mesut Özil ve Gökhan Gönül'ün tedavisine devam edilirken; Filip Novak ise özel program dahilinde antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Fenerbahçe'de Sinan Gümüş, idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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