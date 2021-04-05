Fenerbahçe'de Samatta'nın golü sonrası tüm takım Emre Belözoğlu'na koştu

Süper Lig'de rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazanmaktan başka şansı olmayan Fenerbahçe, Denizlispor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Galibiyet baskısıyla maça çıkan sarı-lacivertlilerde golün gelmediği her dakika stres daha fazla arttı. 64. dakikada gelen Samatta'nın golünden sonra ise futbolcularda büyük bir duygu patlaması yaşandı. Bütün takım, teknik direktör Emre Belözoğlu'na koşarak bir sevinç yumağı oluşturdu.