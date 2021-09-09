Fenerbahçe'de sakatlık kabusu bitmiyor! Şimdi de Nazım Sangare
Sarı-Lacivertliler'in Teknik Direktörü Vitor Pereira, geldiği günden beri sakatlık sorunlarıyla boğuşuyor. Bir kötü haber de Nazım Sangare'den geldi. Son zamanlarda gösterdiği performansla formayı kapan Nazım'ın, Sivas maçında oynamasının zor olduğu belirtildi.
Başarılı sonuçlar Fenerbahçelilerin yüzlerini güldürse de sakatlık haberleri bir türlü bitmiyor. Pelkas, İrfan ve Novak takımla çalışmaya başlarken, şimdi de sağ kanatta pürüz çıktı. Nazım Sangare, adalesinden sakatlık yaşadı.
SAMUEL OYNAYACAK
Nazım'ın Sivas maçına yetişmesinin çok zor olduğu, o bölgede Bright Osayi-Samuel'in forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.