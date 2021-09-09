Fenerbahçe'de sakatlık kabusu bitmiyor! Şimdi de Nazım Sangare

Sarı-Lacivertliler'in Teknik Direktörü Vitor Pereira, geldiği günden beri sakatlık sorunlarıyla boğuşuyor. Bir kötü haber de Nazım Sangare'den geldi. Son zamanlarda gösterdiği performansla formayı kapan Nazım'ın, Sivas maçında oynamasının zor olduğu belirtildi.