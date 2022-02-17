Fenerbahçe'de sakatlık depremi! Ayakta kalan tek kale de yıkıldı

Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu. Taraftarı önünde istemediği bir skorla sahadan ayrılan Fenerbahçe'ye bir kötü haber de başarılı savunmacısından geldi.

TOPSUZ ALANDA KENDİNİ YERE BIRAKTI

Karşılaşmanın 40. dakikasında topsuz alanda kendini yere bırak Kim Min-Jae maça devam edemedi. İkinci yarının başında oyundan alınan Güney Koreli futbolcu yerini Tisserand'a bıraktı. Kim Min-Jae'nin son durumunun yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacağı öğrenildi.

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