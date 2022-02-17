Fenerbahçe'de sakatlık depremi! Ayakta kalan tek kale de yıkıldı
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Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a 3-2 yenildiği mücadelede başarılı savunmacısı Kim Min-Jae'yi sakatlığa kurban verdi. Karşılaşmanın 40. dakikasında topsuz alanda kendisini yere bırakan futbolcu, maçın ikinci 45 dakikasında sahada yer almadı.
Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu. Taraftarı önünde istemediği bir skorla sahadan ayrılan Fenerbahçe'ye bir kötü haber de başarılı savunmacısından geldi.
TOPSUZ ALANDA KENDİNİ YERE BIRAKTI
Karşılaşmanın 40. dakikasında topsuz alanda kendini yere bırak Kim Min-Jae maça devam edemedi. İkinci yarının başında oyundan alınan Güney Koreli futbolcu yerini Tisserand'a bıraktı. Kim Min-Jae'nin son durumunun yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacağı öğrenildi.