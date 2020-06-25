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Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak

Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlanan ve sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilen milli futbolcu Tolga Ciğerci BTC Türk Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

25.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:28

BTC Türk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdüren Fenerbahçe'ye Tolga Ciğerci'den kötü haber geldi.

Antrenmanda ağrı hisseden Ciğerci'nin sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan oyuncunun BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe, 27 Haziran Cumartesi günü BTC Türk Yeni Malatyaspor ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak
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