Acun Ilıcalı'nın "Salah"ı olacak! Eski Fenerbahçeli, Hull City maçını tribünden izledi - Haberler Spor
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Acun Ilıcalı'nın "Salah"ı olacak! Eski Fenerbahçeli, Hull City maçını tribünden izledi

Haberler.com - Spor
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Acun Ilıcalı'nın

Hull City'nin Fenerbahçe'den renklerine bağladığı Allahyar Sayyadmanesh, İngiliz ekibinin Swensea'yı 2-0 yendiği mücaldeyi Acun Ilıcalı'yla tribünden takip etti. Artık resmiyet kazanan transfer için Hull City, Fenerbahçe'ye yaklaşık 5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay ödeyecek.

Fenerbahçe'nin İranlı forveti Allahyar artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City için ter dökecek. Sarı-lacivertlilerin 2019-2020 sezonun başında 750 bin euroya İstiklal'den kadrosuna kattığı futbolcu, Zorya'ya kiralanmıştı. 20 yaşındaki yıldız için Fenerbahçe'ye 5 milyon euro ödeyecek Hull City, sonraki satıştan da yüzde 50 pay verecek.

HULL CITY MAÇINI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Hull City'nin Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Allahyar Sayyadmanes, İngiliz ekibinin Swensea'yı 2-0 yendiği mücadeleyi Acun Ilıcalı'yla birlikte tribünden takip etti.

"YENİ SALAH OLABİLİR"

Allahyar'ı Salah'a benzeten Acun Ilıcalı, "Ben ve takımım günde 20 saat boyunca transferleri bitirmek için uğraşıyoruz. Büyük mücadeleleri severim. Bu zorluğun da üstesinden geleceğiz. Bir oyuncu halihazırda burada. Bu kişi Allahyar Sayyadmanesh. Allahyar'a çok inanıyorum. Yeni Salah olabilir." dedi.

Haberler.com - Spor

Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Haber

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