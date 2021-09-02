Fenerbahçe'de Rossi ilk idmanına çıktı
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Fenerbahçe'de Rossi ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe'de Rossi ilk idmanına çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda yeni transferlerden Diego Rossi de yer aldı.

Akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salonda yapılan dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular, ısınma ve çabukluk hareketlerinin devamında pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından antrenman bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Yeni transferlerden Diego Rossi takımla, İrfan Can Kahveci ise sahada özel program dahilinde çalıştı. Mesut Özil, Serdar Dursun, Dimitris Pelkas ve Filip Novak'ın ise tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


Fenerbahçe'de Rossi ilk idmanına çıktı
Fenerbahçe'de Rossi ilk idmanına çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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