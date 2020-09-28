Fenerbahçe'de resmi görevi açıklanmayan Emre Belözoğlu, takım otobüsünde Erol Bulut'un yanında oturdu

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi 0-0 berabere sona erdi. Mücadele öncesi gündeme gelen isim ise Emre Belözoğlu oldu. Henüz resmi görevi açıklanmayan tecrübeli futbol adamının, takım otobüsünde teknik direktör Erol Bulut'un yanında yer alması dikkat çekti.