Fenerbahçe'de resmi görevi açıklanmayan Emre Belözoğlu, takım otobüsünde Erol Bulut'un yanında oturdu
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Fenerbahçe'de resmi görevi açıklanmayan Emre Belözoğlu, takım otobüsünde Erol Bulut'un yanında oturdu

28.09.2020 10:53 | Son Güncelleme: 28.09.2020 11:05

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi 0-0 berabere sona erdi. Mücadele öncesi gündeme gelen isim ise Emre Belözoğlu oldu. Henüz resmi görevi açıklanmayan tecrübeli futbol adamının, takım otobüsünde teknik direktör Erol Bulut'un yanında yer alması dikkat çekti.

Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadelede kazanan çıkmadı ve ekipler golsüz eşitlikle sahadan ayrıldılar.

Mücadele öncesi gündeme gelen isim ise Emre Belözoğlu oldu. Henüz resmi görevi açıklanmayan tecrübeli futbol adamının, takım otobüsünde teknik direktör Erol Bulut'un yanında yer alması dikkat çekti.

Fenerbahçe'de resmi görevi açıklanmayan Emre Belözoğlu, takım otobüsünde Erol Bulut'un yanında oturdu

KISA SÜREDE RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Fenerbahçe'de Sportif Direktör olarak görev alması beklenen ve sezon başında transferlerin hemen hepsinde önemli rol oynayan tecrübeli futbol adamının derbi maçı öncesinde takım otobüsünde Erol Bulut'un yanında yer alması, kısa zamanda resmi açıklamanın yapılacağı şeklinde yorumlandı.

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'de son olarak sportif direktörlük görevini üstlenen Damien Comolli, dönemin teknik direktörü Ersun Yanal ile her deplasmanda maçında yan yana bulunurlardı.

(Fanatik)

Fenerbahçe'de resmi görevi açıklanmayan Emre Belözoğlu, takım otobüsünde Erol Bulut'un yanında oturdu
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