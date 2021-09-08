Fenerbahçe'de o isimler yollar ayrılıyor! Talipleri arttı...
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Fenerbahçe'de o isimler yollar ayrılıyor! Talipleri arttı...

Fenerbahçe'de o isimler yollar ayrılıyor! Talipleri arttı...
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Kadrodaki oyuncu sayısını azaltmayı planlayan Fenerbahçe, bir isimle daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Transferin son gününde Sinan Gümüş'e talip olan takımlar arttı.

Transfer döneminin son gününde Fenerbahçe'de daha önce kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'e Fatih Karagümrük'ten sonra Kasımpaşa'da resmi teklifte bulundu. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

SİNAN'IN TALİPLERİ ARTTI!

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın, Sinan Gümüş ile ilgili, "Sinan için Fenerbahçe ile anlaşmamız oldu ama Sinan'ı görüşmeye bile getiremedik." açıklamasının ardından geleceği merak edilen Gümüş'e bir teklifte Kasımpaşa'dan geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kasımpaşa'nın oyuncuya "Bonservisini al, gel" dediği iddia edildi. Transfer hakkında son kararı Fenerbahçe verecek. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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