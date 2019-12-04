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Fenerbahçe'de Moses şoku

İstanbulspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Victor Moses sezonun ilk yarısını kapattı.

04.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:16
Fenerbahçe'de Moses şoku

İstanbulspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu sezonun ilk yarısını kapattı.


Fenerbahçe'de Victor Moses şoku yaşanıyor. Dün İstanbulspor ile oynanan kupa maçında sakatlanan Nijeryalı futbolcu'nun sol üst adalesinin üst tarafında grade 2 yırtık tespit edildiği açıklandı. 28 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandığı belirtilirken, ilk yarıyı kapattığı açıklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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