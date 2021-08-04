Fenerbahçe'de Mesut Özil, Dinamo Kiev maçında yaptığı harika asistle taraftarı mest etti
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, en ciddi hazırlık maçında Dinamo Kiev'le karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilere 1-1'lik beraberliği getiren Pelkas'ın golünde Mesut Özil'in harika asisti sosyal medyayı salladı. Fenerbahçe taraftarı, yıldız golcüyü öve öve bitiremedi.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Ukrayna şampiyonu Dinamo Kiev'le karşı karşıya geldi. Karşılaşmada zaman zaman çok iyi hücum organizasyonlarına imza atan sarı-lacivertli futbolcular, savunmada yaptığı hatalarla dikkat çekti.
TARAFTAR, MESUT'U YERE GÖĞE SIĞDIRAMADI
Sarı-lacivertli takıma 1-1'lik beraberliği getiren Pelkas'ın golünde Mesut Özil'in harika asisti sosyal medyaya damga vurdu. Fenerbahçe taraftarının yere göğe sığdıramadığı Mesut için binlerce övgü dolu paylaşım yapıldı.