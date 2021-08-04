Fenerbahçe'de Mesut Özil, Dinamo Kiev maçında yaptığı harika asistle taraftarı mest etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe'de Mesut Özil, Dinamo Kiev maçında yaptığı harika asistle taraftarı mest etti

Fenerbahçe'de Mesut Özil, Dinamo Kiev maçında yaptığı harika asistle taraftarı mest etti
Haberler.com - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, en ciddi hazırlık maçında Dinamo Kiev'le karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilere 1-1'lik beraberliği getiren Pelkas'ın golünde Mesut Özil'in harika asisti sosyal medyayı salladı. Fenerbahçe taraftarı, yıldız golcüyü öve öve bitiremedi.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Ukrayna şampiyonu Dinamo Kiev'le karşı karşıya geldi. Karşılaşmada zaman zaman çok iyi hücum organizasyonlarına imza atan sarı-lacivertli futbolcular, savunmada yaptığı hatalarla dikkat çekti.

TARAFTAR, MESUT'U YERE GÖĞE SIĞDIRAMADI

Sarı-lacivertli takıma 1-1'lik beraberliği getiren Pelkas'ın golünde Mesut Özil'in harika asisti sosyal medyaya damga vurdu. Fenerbahçe taraftarının yere göğe sığdıramadığı Mesut için binlerce övgü dolu paylaşım yapıldı.

Fenerbahçe'de Mesut Özil, Dinamo Kiev maçında yaptığı harika asistle taraftarı mest etti
Fenerbahçe'de Mesut Özil, Dinamo Kiev maçında yaptığı harika asistle taraftarı mest etti
Fenerbahçe'de Mesut Özil, Dinamo Kiev maçında yaptığı harika asistle taraftarı mest etti
Fenerbahçe hazırlık maçında Dinamo Kiev'le 1-1 berabere kaldı
Fenerbahçe hazırlık maçında Dinamo Kiev'le 1-1 berabere kaldı
Vitor Pereira yıldız dinlemiyor! Ozan Tufan ve Mesut Özil'e çok ciddi uyarı
Vitor Pereira yıldız dinlemiyor! Ozan Tufan ve Mesut Özil'e çok ciddi uyarı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel Gülben Ergen İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Burak Elmas Sergen Yalçın Meliha İsmailoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe'de Mesut Özil, Dinamo Kiev maçında yaptığı harika asistle taraftarı mest etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 21:16:00. #1.15#

title