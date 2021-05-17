Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Bakın Kayseri deplasmanına neden gitmek istememiş
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Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Bakın Kayseri deplasmanına neden gitmek istememiş

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in yaşanan sportif başarısızlıktan mutsuz olduğu ve ABD'ya gitme seçeneğini gündeme getirdiği belirtildi. Hatta yıldız futbolcunun Kayseri deplasmanına da sakatlığını bahane ederek gitmek istemediği iddia edildi.

Sezonu üçüncü bitiren Fenerbahçe'de yanıt bekleyen birçok soru var. Sezonun flaş transferi Mesut Özil'in takımın sportif anlamda yaşadığı kaostan mutsuzluk duyduğu ve ABD'ye gitme seçeneğini gündeme getirdiği de dedikodular arasında. Hatta yıldız ismin bu nedenle, sakatlığını bahane ederek Kayseri'ye gitmediği öne sürüldü.

KİRALIK OYUNCULARIN DURUMU BAŞ AĞRITACAK

Birer yıl daha sözleşmeleri olan Zanka, Frey ve Murat Sağlam'ın durumları belirsiz. Sezonu başka takımlarda kiralık geçien bu oyuncularla görüşülüp kurtulma çareleri aranacak. Sözleşmeleri 2024'te biten Ademi ve Allahyar'ın da baş ağrıtacağı kesin gibi.

YÜKSEK ÜCRET ALAN İSİMLER DE SIKINTI

Büyük umutlarla bonservisle transfer edilen ancak istenilen verim alınamayan daha ötesi tam bir hayal kırıklığına dönüşen Lemos, Tisserand ve Samatta'nın yüksek ücretlerinden kurtulmak da yeni yönetimin çözmek zorunda olduğu konular arasında.

Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Bakın Kayseri deplasmanına neden gitmek istememiş
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (2)
YUSUF ALGAN: Zamanında bol keçeden dağıtırsa olacağı buydu daha bu günler fb iyi günleri
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ : Tek başına Takımı sırtladın da sanki
Cevap Yaz 1 16 Yayından Kaldır
500
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