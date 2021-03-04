Fenerbahçe'de Mesut Özil, Antalyaspor maçında sakatlanarak sedyeyle oyun alanını terk etti
Fenerbahçe, Antalyaspor'la 1-1 berabere kalarak Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada önemli bir fırsatı tepti. Sarı-lacivertlilerde maçın 66. dakikasında Fredy ile girdiği mücadelede yerde kalan Mesut Özil sakatlandı ve sedyeyle oyun alanının dışına alındı. Yayıncı kuruluştan gelen bilgiye göre, yıldız futbolcunun sol ayak bileği döndü.
Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Mesut Özil'in sakatlığının şoku yaşanıyor.Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil, 66. dakikada Fredy ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı.
AYAK BİLEĞİ DÖNDÜ
beIN Sports'un haberine göre, 32 yaşındaki futbolcunun sol ayak bileği döndü. Tedavisinin ardından ayağa kalkmayı deneyen Özil, saha kenarına çıktı ve sedye istendi. Sedyeyle oyundan çıkan Mesut Özil, yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.