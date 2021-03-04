Fenerbahçe'de Mesut Özil, Antalyaspor maçında sakatlanarak sedyeyle oyun alanını terk etti

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Fenerbahçe, Antalyaspor'la 1-1 berabere kalarak Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada önemli bir fırsatı tepti. Sarı-lacivertlilerde maçın 66. dakikasında Fredy ile girdiği mücadelede yerde kalan Mesut Özil sakatlandı ve sedyeyle oyun alanının dışına alındı. Yayıncı kuruluştan gelen bilgiye göre, yıldız futbolcunun sol ayak bileği döndü.