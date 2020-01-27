Fenerbahçe'de Max Kruse'yi Ersun Yanal kazandı!

27.01.2020 08:31 | Son Güncelleme: 27.01.2020 08:31

Spor Arena/ İsmail ARAT - Ligin ikinci yarısına Gaziantep ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle giren Fenerbahçe'nin bu formunda en büyük paya sahip olan isimlerden biri hiç şüphe yok ki Max Kruse. Her iki maçta birer gol atan Alman futbolcu, rakip savunmaları alt üst eden paslarıyla da herkesin takdirini kazandı. Sezon başı kampları dahil Fenerbahçe'yi adım adım takip eden bir gazeteci olarak Kruse'deki yükselişin sebeplerini araştırınca karşımıza bakın hangi sonuçlar çıktı...



Sezon başında fazla kilosu vardı



Sezon başında Fenerbahçe'ye geldiğinde birkaç kilo fazlası olduğu hemen göze batıyordu. Tamamını izlediğim Topuk Yaylası ve Avusturya kamplarında fazla kilolarından kurtulmak için büyük çaba sarf etti ancak süreç ağır işledi.



Takıma adaptasyonu uzun sürdü



Kruse'nin Fenerbahçe'ye adaptasyonu da uzun sürdü. Bunun sebebi Almanya dışında ilk kez forma giyiyor olmasıydı. Kültürüne ve diline yabancı olduğu bir ülkeye alışması kolay olmadı. Zaman zaman içine kapansa da artık alıştı ve Türkçe öğrenmeye bile başladı.



Taraftardan öğrendiği gerçek



Haftalar ilerledikçe maç veya kamp için gidilen her şehirde ve hatta yurt dışında binlerce sarı lacivertli taraftarın kendilerini karşılamak için havalimanlarına akın etmesi, Max Kruse'nin Fenerbahçe'nin büyüklüğünü anlamasını sağladı.



Sakatlanınca 6 hafta oynayamadı



Tam form tutacağı sırada sakatlanınca 6 hafta oynayamadı. Sakatlık dönüşü maç eksiği nedeniyle bekleneni veremedi. Ersun Yanal yine de ondan vazgeçmedi ve "Sen büyük futbolcusun. Bu takımın en önemli silahısın" dedi. Aynı desteği Başkan Ali Koç da verdi.



Devre arası kampın yıldızıydı



Fenerbahçe'de kendisine büyük güven duyulduğunu anlayan Kruse, daha çok çalışmaya başladı. Yeni yıl tatilinde bile antrenman yaptı. Bu süreçte fazla kilolarından da kurtulunca devre arası kampının yıldızı oldu ve bu formu maçlardaki performansına yansıdı.



