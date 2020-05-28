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Fenerbahçe, sözleşmesini yenilemeyeceği Mauricio Isla'yı kadro dışı bıraktı

Sezonun 8 haftalık süresinin hazırlıklarını Riva'da sürdüren Fenerbahçe'de kadro dışı kararı alındı. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemeyeceği Mauricio Isla'yı kadro dışı bıraktı.

28.05.2020 15:09 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:21

Yeni sezon planlaması için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Mauricio Isla ile yol ayrımına gelindi. Şilili futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi yenilenmeyeceği gibi kalan 8 haftada da takımda düşünülmediği öğrenildi.

Koronavirüs sürecinde ailesiyle birlikte karantinaya giren Isla daha sonra başlayan idmanlarda yer almazken, Şilili oyuncu ne Samandıra'daki tesislerde ne de Riva'da başlayan takım kampına katılmadı.

AYRILIĞIN EN ÖNEMLİ FAKTÖRÜ, ÜCRET İNDİRİMİ YAPMAMASI

Isla ile yol ayrımına gelinmesinde en önemli faktör ücretinde indirime gitmemesi oldu. Yeni sezonda ülkesine dönmeyi planlayan Isla'nın, motive olamayacağını da düşünen sarı-lacivertli yönetim, kalan 8 haftadaki maç başı ücretlerini hak etmemesi için de kadroya alınmasına sıcak bakmıyor.

Isla'nın kulüp ile ilişiğinin kesilmesi beklenirken teknik heyet, bu süreçte sağ bekte Dirar'ı ve yedek olarak da Murat Sağlam'ı oynatmayı planlıyor.

Fenerbahçe, sözleşmesini yenilemeyeceği Mauricio Isla'yı kadro dışı bıraktı

Kaynak: DHA

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