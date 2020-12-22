Fenerbahçe'de Leo Westermann ile yollar ayrıldı
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Fenerbahçe'de Leo Westermann ile yollar ayrıldı

22.12.2020 15:53 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:58
Fenerbahçe'de Leo Westermann ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda Fransız oyun kurucu Leo Westermann ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda Fransız oyun kurucu Leo Westermann ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Formamızı 2019-20 sezonundan bu yana giyen Fransız oyun kurucumuz Leo Westermann ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Leo Westermann'a teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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