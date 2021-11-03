Fenerbahçe'de kriz üstüne kriz! Max Meyer'den kendisine kulüp bulması istendi - Haberler Spor
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Fenerbahçe'de kriz üstüne kriz! Max Meyer'den kendisine kulüp bulması istendi

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Fenerbahçe'de kriz üstüne kriz! Max Meyer'den kendisine kulüp bulması istendi

Süper Lig'de zor günlerden geçen Fenerbahçe, üst üste aldığı mağlubiyetlerle hem liderlik koltuğunu kaptırdı hem de zirveyle arasındaki fark açıldı. Sarı-lacivertlilerde sezon başı menajerlik şirketi Rogon'un önermesiyle transfer edilen Max Meyer sınıfta kaldı. Yönetim, gözden çıkarılan Alman futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istedi.

Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor'a kaybederek liderliği kaptıran Fenerbahçe'de Max Meyer krizi baş gösterdi. Menajerlik şirketi Rogon'un önermesiyle transfer edilen Alman futbolcu beklenen performansı gösteremedi ve gözden tamamen çıkarıldı.

4 KULÜPLE GÖRÜŞME YAPILDI

Takvim'in haberine göre; Bir türlü istenilen katkıyı veremeyen Alman futbolcunun kendisinden kulüp bulunması istendi. Böylece devre arasında yabancı transferi için kontenjan açılması planlandı. Devreye Max Meyer'in menajeri Rogon girdi ve 4 kulüple görüşme yaptı. Ancak yapılan görüşmelerde hiçbir kulüpten olumlu yanıt alınamadı.

SADECE 4 MAÇTA FORMA ŞANSI BULDU

Max Meyer'e kulüp bulunması için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Meyer ligde ve Avrupa'da 4 maçta toplam 120 dakika süre aldı. Alman orta saha oyuncusunun performansı yeterli bulunmadı.

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