Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Ozan Tufan olduğu ortaya çıktı
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Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Ozan Tufan olduğu ortaya çıktı

22.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:28

Fenerbahçe resmi sitesinden, 1 futbolcu ve 1 idari personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklamıştı. Milli futbolcu Ozan Tufan sosyal medyadan yaptığı açıklamada koronavirüse yakalanan ismin kendisi olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe, gün içerisinde yaptığı açıklamada bir futbolcu ve bir personelin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu. Sarı-lacivertlilerde koronavirüse yakalanan ismin milli futbolcu Ozan Tufan olduğu ortaya çıktı.

"EN KISA SÜREDE SAĞLIĞIMA KAVUŞMAK İSTİYORUM"

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasının ardından Ozan Tufan yaptığı açıklamada "Bugün yapılan Covid-19 test sonucum maalesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise "M. Başakşehir maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir. İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Ozan Tufan olduğu ortaya çıktı
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 13:28:20. #1.14#
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