Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 2'ye yükseldi
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Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 2'ye yükseldi

19.11.2020 23:18 | Son Güncelleme: 19.11.2020 23:29

Fenerbahçe, Ekvatorlu golcüsü Enner Valencia'nın ardından 1 futbolcusunun daha koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe'de Ekvatorlu forvet Enner Valencia'nın ardından 1 futbolcu daha koronavirüse yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Gençlerbirliği maçına yönelik yapılan rutin Covid-19 testlerinde takımımızda 1 oyuncunun test sonuçları pozitif çıkmıştır. Daha önce milli takımında pozitif olan yabancı oyuncumuz ile sayı 2'ye yükselmiştir. Oyuncularımız izolasyona alınarak karantina süreçleri başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Sarı lacivertli kulüpte golcü futbolcu Enner Valencia, milli takım kampında koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

ZORLU MÜCADELE CUMARTESİ GÜNÜ

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 2'ye yükseldi
Haber Yorumları (1)
ENİS: GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MI?HABERİ YAZANIN ATTIĞI MANŞET GİBİ''GERÇEKTEN ÇOK ZOR BİR MAÇ(!)''. FENERBAHÇE''NİN İKİ TANE FUTBOLCUSUNDA DA(MESSİ VE RONALDO)VİRÜS ÇIKMASI SARILACİVERTLİLER ADINA BÜYÜK TALİHSİZLİK. İNŞALLAH ''FARK YEMEZLER''.
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