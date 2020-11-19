Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 2'ye yükseldi

Fenerbahçe, Ekvatorlu golcüsü Enner Valencia'nın ardından 1 futbolcusunun daha koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe'de Ekvatorlu forvet Enner Valencia'nın ardından 1 futbolcu daha koronavirüse yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Gençlerbirliği maçına yönelik yapılan rutin Covid-19 testlerinde takımımızda 1 oyuncunun test sonuçları pozitif çıkmıştır. Daha önce milli takımında pozitif olan yabancı oyuncumuz ile sayı 2'ye yükselmiştir. Oyuncularımız izolasyona alınarak karantina süreçleri başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Sarı lacivertli kulüpte golcü futbolcu Enner Valencia, milli takım kampında koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

ZORLU MÜCADELE CUMARTESİ GÜNÜ

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Gençlerbirliği'ne konuk olacak.