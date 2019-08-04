Fenerbahçe'de Kolarov bitti bitiyor

Sarı lacivertliler, Aleksandar Kolarov'da mutlu sona çok yakın. Yıldız oyuncuyla el sıkışan yönetim, Roma Kulübü'nün inadını da büyük ölçüde kırdı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da çok istediği başarılı futbolcunun son pürüzler giderildikten sonra resmi imzayı atacağı ifade edildi.

Fenerbahçe, transferi için uzun bir süredir çaba sarf ettiği Aleksandar Kolarov'un transferinde nihayet mutlu sona ulaşıyor... 33 yaşındaki yıldız futbolcu ile anlaşmaya varan sarı lacivertlilerin, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran İtalya Serie A ekibi Roma Kulübü'nü de büyük ölçüde ikna ettiği bildirildi. F.Bahçe yönetiminin, anlaşma sağladığı Sırbistan Milli Takımı'nın da formasını giyen Kolarov'u önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirmesi ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

Lille'e karşı 90 dakika oynadı

Sarı lacivertli yetkililerin transferini bitirmek üzere olduğu Kolarov, dün Roma'nın Lille'i 3-2 yendiği hazırlık mücadelesinde 90 dakika sahada kaldı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadrosunda görmek istediği tecrübeli futbolcu, dün oynanan müsabakada diri görüntüsüyle dikkat çekerken, maçın tek sarı kartını gördü. Roma Kulübü, önceki gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kolarov'un bir taraftarın formasını imzalarken çekilmiş görüntüsünü sosyal medyadan paylaşırken, 'güle güle' anlamında gelen el sallama emojisi kullanmıştı.