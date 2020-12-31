Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
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Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

31.12.2020 14:06 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:11
Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 12.30'da ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile sürdü. Sarı-lacivertli ekip idmanın basına kapalı olan bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Teknik patron Erol Bulut, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarında öğrencilerine eşlik etti.

Sarı-laciverli ekipte; Gökhan Gönül, Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Thiam, Novak ve Lemos tedbir amaçlı salonda çalışırken, Perotti sahada düz koşu yaptı.OZAN TUFAN'IN İZOLASYON SÜRECİ DEVAM EDİYORKoronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina süresi dolan Ozan Tufan'a ise günde 2 kez test yapılıyor. Evinde izolasyon süreci devam eden Ozan Tufan yapılan testleri negatif çıkınca takıma dahil olacak.Fenerbahçe'nin antrenmanını sportif direktör Emre Belözoğlu, idari menajer Volkan Ballı, altyapı antrenörü Ekrem Ekşioğlu takip etti.EMRE BELÖZOĞLU'NDAN YENI YIL TEBRİĞİ

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, idmanı takip eden basın mensuplarının yanına gelerek yeni yıllarını tebrik etti. Belözoğlu, 2021 yılının herkese hayırlı olmasını diledi.

- İstanbul
Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN

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