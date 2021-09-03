Fenerbahçe'de kale alarm veriyor! Milli Takım'a giden Berke'den kötü haber

Ümit Milli Futbol Takımı'nda Fenerbahçeli kaleci Berke Özer, sakatlığı nedeniyle 2023 UEFA 21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Belçika ve İskoçya ile oynanacak maçların aday kadrosundan çıkarıldı. Sarı-Lacivertliler'de tek kaleci Altay Bayındır kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, sol baldırında ağrı hisseden Fenerbahçeli Berke Özer'in tetkik ve tedavisinin yapılması için kamptan ayrıldığı kaydedildi. Berke, Belçika ve İskoçya ile oynanacak maçların aday kadrosundan çıkarıldı.

ALTAY DA MİLLİ TAKIM'DA

Berke'nin sakatlanmasıyla Fenerbahçe kalesinde Altay Bayındır tek kaldı. Altay da Milli Takım'da. Sarı-Lacivertliler, Milli Takım sürecini endişeyle takip ediyor.