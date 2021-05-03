Fenerbahçe'de kadroda 2 değişiklik
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Fenerbahçe'de kadroda 2 değişiklik

Fenerbahçe'de kadroda 2 değişiklik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de geçtiğimiz Alanyaspor maçına göre kadroda 2 değişiklik yapılırken, 6 oyuncu ise sakatlık ve ceza durumu sebebiyle kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz Alanyaspor maçına göre kadroda 2 değişiklik yapılırken, 6 oyuncu ise sakatlık ve ceza durumu sebebiyle kadroda yer almadı.

Süper Lig'in 39. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin 11'ine göre Erzurumspor karşısında zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Genç teknik adam, Kadıköy'de oynanan karşılaşmada hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz ile cezalı Gökhan Gönül'ü kadroya almazken, bu isimlerin yerine Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci ilk 11'e dahil oldu.

Erzurumspor karşısında kalede Harun Tekin yer alırken, savunma dörtlüsü Ozan Tufan, Marcel Tisserand, Attila Szalai ve Caner Erkin'den oluştu. Orta sahada yine Jose Sosa görev yaparken, sağda İrfan Can Kahveci, solda ise Dimitris Pelkas forma giydi. Orta ikilide Mert Hakan Yandaş ile Mesut Özil görevlendirilirken, Enner Valencia ileride uçta yer aldı.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Mauricio Lemos, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Filip Novak ise yedek bekledi.

Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül, kadroda bulunmuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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