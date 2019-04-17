Fenerbahçe'de Kadro Dışı Bırakılan Benzia, Halı Saha Maçında Görüntülendi
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve yıllık 1,5 milyon euro kazanan Yassine Benzia, halı saha maçında görüntülendi.
Fenerbahçe'de kadro dışı olan ve sezon sonunda yolların ayrılması beklenen Yassine Benzia, halı saha maçında görüntülendi.
SEZON SONUNDA GİDİYOR
Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Lille, Benzia'ya dönüş kapılarını kapattı. Fransız ekibinin 24 yaşındaki futbolcuyu yeniden kiralayacağı, Benzia'nın istediği takıma gitmesi için kolaylık sağlamaya hazır olduğu kaydedildi.
Cezayirli futbolcuyu Yunanistan ekibi Olympiakos, sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.
YORUMLAR (5)
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Enayiler bu halısaha topçularına yılda 1.5 milyon veriyolar. Sonrada duygu sömürüsü yapıyolar. Fener ol Lamba ol. Para bağışla diyeCevap Yaz Yayından Kaldır
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Fenerbahçeli Olarak Fenerbahçe ama toprak atanı yok Aziz Yıldırımı Özleyeceğimi hiç aklıma gelmezdiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sanki adam kaçakçılık yapıyor gibi haber yapmışsınız. adamın işi futbol oynamak. ha halı sahada ha futbol sahasında!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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MAZBATA YI VERİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİN....Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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Halı saha maçındaki asist ve golleri, istatistiklerine ekleniyor mu. Karnıma ağrılar girdi gülmekten offCevap Yaz 3 Yayından Kaldır