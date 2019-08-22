Fenerbahçe'de Isla en az 4 hafta yok

22.08.2019 17:41

Fenerbahçe'nin bugün yapılan antrenmanında sakatlanan Şilili futbolcu Mauricio Isla'nın quadriceps kasında kısmi yırtık tespit edildi. Isla'nın en az 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.



Fenerbahçe'de Mauricio Isla şoku yaşanıyor. Isla, sarı-lacivertlilerin sabah gerçekleştirdiği antrenmanda ağrı hissetti. Şilili futbolcunun yapılan kontrolleri ardından quadriceps kasında kısmi yırtık tespit edildi. Isla'nın tedavisine başlandığı belirtildi.



Isla'nın en az 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.



Takımda ayrıca Tolgay Arslan ile Hasan Ali Kaldırım'ın ise sakatlıkları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA