Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takımla çalıştı
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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takımla çalıştı

24.02.2021 18:10 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:38

Sarı-lacivertlilerde, Trabzonspor hazırlıkları sürüyorLuiz Gustavo özel program dahilinde takımdan hazırlıklarına başladıSadık Çiftpınar ise belindeki ağrı sebebiyle tedavi gördüİSTANBUL,- Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, yaptığı...

Sarı-lacivertlilerde, Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

Luiz Gustavo özel program dahilinde takımdan hazırlıklarına başladı

Sadık Çiftpınar ise belindeki ağrı sebebiyle tedavi gördü

İSTANBUL,- Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 15.30'da başladı. Isınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışması yapıldı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.İRFAN CAN KAHVECİ TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTISarı-lacivertli ekipte İrfan Can Kahveci ile Filip Novak antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Luiz Gustavo'nun çekilen MR sonucunda büyük ölçüde iyileşme görülürken, Brezilyalı orta saha özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı. Sadık Çiftpınar ise belindeki ağrı sebebiyle tedavi gördü. 

Sarı-lacivertli ekip, pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takımla çalıştı
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takımla çalıştı
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takımla çalıştı
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takımla çalıştı
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takımla çalıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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