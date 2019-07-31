Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım 6 hafta yok
MÜNİH / DHAFenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'ın en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
MÜNİH/ DHA
Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'ın en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'ın en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Allianz Arena'da dün akşam oynanan Audi Kupası'ndaki ilk maçta Bayern Münih'le karşılaşan Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada da Hasan Ali'nin ayak tabanındaki zarlardan birinde yırtık oluştuğu ve en az 6 hafta sonra takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi.
Kaynak: DHA
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