Fenerbahçe'de golü unutan Samatta, Antwerp'teki ilk maçında siftah yaptı

Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika ekibi Royal Antwerp, Yunan ekibi Olympiakos'a konuk oldu. Olympiakos, Royal Antwerp'i 2-1 mağlup etti. Mücadelede öne çıkan isim ise Fenerbahçe'den kiralanan Samatta oldu.

FARKI İNDİRDİ AMA YETMEDİ

Olympiakos'un golleri 52'de El-Arabi ve 87'de Reabciuk'tan geldi. Antwerp'in golünü 75'te Samatta attı. Samatta'nın beraberlik golü takıma umut olmuştu ama son dakikalarda gelen Reabciuk'un golü 1 puanı da götürdü.

ETKİLİ OLDU

Samatta'nın maç boyunca ortaya koyduğu futbol ve gol koşusuna tam not verildi. Fenerbahçe'de yokları oynayan Samatta'nın Belçika ekibindeki ilk maçında açılması dikkat çekti.

Öte yandan bonservisiyle Antwerp'e gönderilen Michael Frey de bu karşılaşmada forma giydi.

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