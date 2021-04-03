Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Denizlispor ile 5 Nisan Pazartesi günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Denizlispor ile 5 Nisan Pazartesi günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde sarı-lacivertliler, 2 grup halinde pas çalışmaları yaptı.

Antrenman, çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Gökhan Gönül antrenmanın tamamında takımla çalışırken; Diego Perotti ve Mesut Özil takımdan ayrı koşulara devam etti.

Sadık Çiftpınar'ın tedavisi ise sürdü.

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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