Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Denizlispor ile 5 Nisan Pazartesi günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Denizlispor ile 5 Nisan Pazartesi günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde sarı-lacivertliler, 2 grup halinde pas çalışmaları yaptı.
Antrenman, çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Gökhan Gönül antrenmanın tamamında takımla çalışırken; Diego Perotti ve Mesut Özil takımdan ayrı koşulara devam etti.
Sadık Çiftpınar'ın tedavisi ise sürdü.
Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan