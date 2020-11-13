Fenerbahçe'de Gökhan Gönül 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak
13.11.2020 10:52 | Son Güncelleme: 13.11.2020 10:58
Milli arada Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye Gökhan Gönül'den kötü haber geldi. Tecrübeli futbolcunun kasığında yırtık tespit edilirken Gökhan sahalardan 3-4 hafta uzak kalacak.
Fenerbahçe Kulübü, başarılı sağ bek oyuncusu Gökhan Gönül'ün sakatlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerin açıklamasında"Gökhan Gönül'ün çekilen MR'ında kasık bölgesinde kısmi yırtık (Grade 2) tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır." denildi.
Gökhan Gönül'ün bu sakatlığının ardından 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı.
SOSA, SAMATTA VE TOLGA TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI
Jose Sosa, Mbwana Samatta ve Tolga Ciğerci, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken; Mauricio Lemos ise gribal enfeksiyon sebebiyle antrenmana katılmadı.