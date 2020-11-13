Fenerbahçe'de Gökhan Gönül 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak
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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak

13.11.2020 10:52 | Son Güncelleme: 13.11.2020 10:58

Milli arada Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye Gökhan Gönül'den kötü haber geldi. Tecrübeli futbolcunun kasığında yırtık tespit edilirken Gökhan sahalardan 3-4 hafta uzak kalacak.

Fenerbahçe Kulübü, başarılı sağ bek oyuncusu Gökhan Gönül'ün sakatlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında"Gökhan Gönül'ün çekilen MR'ında kasık bölgesinde kısmi yırtık (Grade 2) tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır." denildi.

Gökhan Gönül'ün bu sakatlığının ardından 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı.

SOSA, SAMATTA VE TOLGA TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Jose Sosa, Mbwana Samatta ve Tolga Ciğerci, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken; Mauricio Lemos ise gribal enfeksiyon sebebiyle antrenmana katılmadı.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak
Haber Yorumları (3)
SELİM: banane, bize ne
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MEMET33: YILDIZ DEYİNCE BENDE???
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SVS: Bu yaşta normal sezonda lig kupa 25 maça çıkarsa iyidir bu yüzden Nazım ı aldık göster kendini SANGAREEEEE
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500
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 12:42:15. #1.14#
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