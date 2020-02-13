Fenerbahçe'de Garry Rodrigues derbide forma giyemeyecek
Fenerbahçe'de sol üst arka adalesinde yırtık tespit edilen Garry Rodrigues, sahalardan 3 hafta uzak kalacak. Yıldız oyuncu, 23. haftada oynanacak olan Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye Garry Rodrigues'ten kötü haber geldi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Garry Rodrigues'in MR'ı sonucu sol bacak, üst arka adale (hamstring) alt yapışma yerinde kısmi yırtık (2. derece) tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
GALATASARAY DERBİSİNDE YOK
Adalesinde yırtık tespit edilen yıldız oyuncu, 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Rodrigues, Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak olan Ankaragücü maçının yanı sıra Galatasaray ve Antalyaspor mücadelelerinde forma giyemeyecek. Bilindiği üzere 29 yaşındaki oyuncu, ligin ilk yarısındaki Galatasaray derbisini de sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.
Bu sezon 20 maçta forma giyen Garry Rodrigues, 3 gol atıp 6 asist yaptı.
Haber Videosu: Fenerbahçe'de Garry Rodrigues derbide forma giyemeyecek
-
kumpastır bu kadar olmaz 2 hafta önceki trabzon deplasmanında aldığı darbeler yüzünden bu hale gelmiştir. derhal basın açıklaması bekliyoruzCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Önceki maçta sakattı Galatasaraya karşı oynamamak için değildir inşAllah. Maaş ödeniyor bu adama yazık.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
HaydaaaaaaaaaaaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır