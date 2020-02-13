: Fenerbahçe'de Garry Rodrigues derbide forma giyemeyecek

13.02.2020 21:42 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:53

Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye Garry Rodrigues'ten kötü haber geldi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Garry Rodrigues'in MR'ı sonucu sol bacak, üst arka adale (hamstring) alt yapışma yerinde kısmi yırtık (2. derece) tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY DERBİSİNDE YOK

Adalesinde yırtık tespit edilen yıldız oyuncu, 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Rodrigues, Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak olan Ankaragücü maçının yanı sıra Galatasaray ve Antalyaspor mücadelelerinde forma giyemeyecek. Bilindiği üzere 29 yaşındaki oyuncu, ligin ilk yarısındaki Galatasaray derbisini de sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.

Bu sezon 20 maçta forma giyen Garry Rodrigues, 3 gol atıp 6 asist yaptı.

Haber Videosu