Fenerbahçe'de Erol Bulut gidiyor Joachim Löw geliyor! İlk görüşme gerçekleşti
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Fenerbahçe'de Erol Bulut gidiyor Joachim Löw geliyor! İlk görüşme gerçekleşti

16.03.2021 09:46 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:04

Fenerbahçe sezon sonu şampiyon olsa da olmasa da Teknik Direktör Erol Bulut ile yolları ayıracak. Başkan Ali Koç ve ekibi Erol Bulut'un yerine geçtiğimiz hafta Alman Milli Takımı'nı bırakacağını açıklayan ve EURO 2020 sonrasında boşa çıkacak olan Joachim Löw'ü getirmeyi planlıyor. Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin Alman teknik adamla ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi.

Sahasında ligin dibine demir atan Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Erol Bulut'la Beşiktaş derbisine çıkılması kararlaştırılsa da genç teknik adamla sezon sonu yollar kesin olarak ayrılacak. Erol Bulut'un yerine en ciddi adayın kim olduğu ortaya çıktı. Bu isim son derece tanıdık: Alman Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw.

GÖRÜŞME YAPILDI

Takvim'in aktardığı habere göre; geçtiğimiz hafta Alman Mili Takımı'nı bırakacağını açıklayan ve EURO 2020 sonrasında boşa çıkacak olan Löw ile bu açıklamanın sonrasında yönetici Selahattin Baki'nin bir görüşme yaptığı öğrenildi. Görüşme olumlu geçti.

Fenerbahçe'de Erol Bulut gidiyor Joachim Löw geliyor! İlk görüşme gerçekleşti
Alman Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw.

SÜRE İSTEDİ

Alman teknik adam Fenerbahçe'den düşünmek için süre istediği öğrenildi. Löw'ün kulübü ve Türkiye'yi tanıması, Mesut'un Fenerbahçe'de olması büyük bir avantaj olarak görülüyor.

DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Alman Milli Takımı ile Dünya Şampiyonluğu yaşayan Joachim Löw, 1998/99 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırdı. 2006 yılından bu yana da Alman Milli Takımı'nın başında görev yapıyor.

TOPLAMDA 8 TAKIM ÇALIŞTIRDI

1994-1995 Frauenfeld

1996-1998 Stuttgart

1998-1999 Fenerbahçe

1999-2000 Karlsruher

2001 Adanaspor

2001-2002 Tirol Innsbruck

2003-2004 Austria Wien

2004-2006 Almanya (yardımcı)

2006- Almanya

Fenerbahçe'de Erol Bulut gidiyor Joachim Löw geliyor! İlk görüşme gerçekleşti
Haber Yorumları (10)
ADİL OL: erol hocayı karacabey belediye ile oynadığımız maçtan sonra gönderilmesi lazımdı ben yönetici olsan hemen ilişiğini keserdim
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ERMAN GENÇ: Fenerin sorunu kendi içinden Bir Fatih Terim çıkaramaması, Hep şöhretli isim peşindeler yıllardır, Alt yapıdan yetişen kulübü sistemi ile başarı kazandıran oyuncu teknik direktör çıkmadı, , Bakın gs''ye Fath terim var, o gider okan buruk var Fb de çıkmıyor, , , alt yapı alt yapı
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CİGOLADALI BAZDA: HOCAM DOBARLAN BIRAGMA KENDİNİ DAHA BİZİM İÇİN BEŞİTAŞI YENECEGSİN
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